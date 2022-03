24/03/2022

Il nuovosuv Maserati Grecale è stato sviluppato presso il Maserati Innovation Lab di Modena. Il veicolo offre una scelta diversificata di propulsori, da quello tradizionale alla versione ibrida fino alla versione elettrica.



Tre le varianti in catalogo: GT, spinta da un 4 cilindri mild hybrid da 300 CV; Modena con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV e infine la più potente Trofeo, equipaggiata con un propulsore a benzina V6, 3.0L, da 530 CV, derivato dal motore Nettuno in dotazione sul modello MC20. Al lancio è disponibile anche nella versione Launch Edition PrimaSerie, edizione a tiratura limitata dai contenuti esclusivi.



Completerà la gamma, la configurazione Grecale Folgore, la versione 100% elettrica. Il design esprime il nuovo linguaggio di stile del brand che definisce tutti i nuovi modelli. Il frontale presenta una calandra bassa e una griglia imponente. Nel profilo si nota il corpo vettura fluido, dalle forme sinuose. In coda spicca la fanaleria a boomerang che si integra con la linea trapezoidale.



All’interno troviamo numerosi contenuti tecnologici con il tradizionale orologio Maserati che diventa digitale. Tutto è touch e la tecnologia è gestita da tre display.