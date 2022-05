Mercedes-Benz AMG C43 4matic 2022

02/05/2022

Grazie ad una tecnologia derivata dalla Formula 1, l'ultima generazione di Mercedes AMG C43 4matic, disponibile sia in versione berlina che station wagon. fissa nuovi parametri di riferimento.

Dopo il debutto a bordo di Mercedes-AMG SL 43, arriva anche su Classe C il motore quattro cilindri AMG da 2,0 litri, primo propulsore di serie con turbocompressore a gas di scarico elettrico. La nuova forma di sovralimentazione garantisce tempi di risposta rapidi per una guida sportiva.



Il turbocompressore a gas di scarico è alimentato dalla rete di bordo a 48 V, che fornisce energia anche all'alternatore-starter con trasmissione a cinghia (RSG). Il motore eroga 300 kW (408 CV) e si avvale di un effetto boost aggiuntivo di 10 kW (14 CV) dell'RSG. Il design degli esterni e degli interni è orientato alle prestazioni. Negli esterni e negli interni, numerosi dettagli specifici di AMG sottolineano il carattere sportivo ed elegante della vettura.



Tra questi spiccano: la mascherina del radiatore AMG con listelli verticali cromati, la grembialatura anteriore AMG con flic, griglie delle prese d'aria sportive ed elemento decorativo cromato, la grembialatura posteriore in look diffusore e le due mascherine circolari dei doppi terminali di scarico.

>br>Di serie, C 43 4MATIC monta cerchi in lega leggera AMG e pneumatici da 18 pollici; a richiesta sono disponibili pneumatici da 19 e 20 pollici. A bordo creano un mabiente sportivo la presenza di sedili AMG con i rivestimenti in materiale ARTICO/microfibra MICROCUT nera con cuciture decorative di contrasto rosse e cinture di sicurezza rosse.