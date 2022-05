DS Automobiles 7 Crossback Édit10n Limitée

10/05/2022

DS 7 Crossback Édit10n Limitée è una serie speciale che celebra le 10.000 unità vendute in Italia caratterizzata da soluzioni estetiche audaci. Il SUV premium è offerto in due declinazioni: Grand Chic incarna l'eleganza del marchio, mentre la configurazione Performance Line+ ne esalta lo spirito sportivo. Entrambe le versioni offrono una ricca dotazione di serie.



Nell’allestimento Grand Chic troviamo raffinati interni in pelle Rivoli, cerchi in lega da 20 pollici Tokyo e il touchscreen da 12 pollici con navigazione 3D. Di serie anche un ricco equipaggiamento tecnologico, che comprende i fari dotati di tecnologia DS Active LED vision e il portellone elettrico, il DS Connected Pilot, una telecamera posteriore con sensori, l’extended Safety Pack e il Comfort Access.



Allo stesso modo, la versione sportiva Performance Line+ offre interni in tessuto Alcantara, tetto panoramico, cerchi in lega da 20 pollici Tokyo, un touchscreen da 12 pollici con navigazione 3D, climatizzatore automatico Bizona esteso, telecamera posteriore con sensori e portellone elettrico.



Completano la dotazione il DS Connected Pilot, l’extended Safety Pack e i DS Active LED Vision. DS 7 Crossback Édit10n Limitée è disponibile con la motorizzazione BlueHDi 130 Automatico oppure nella versione E-TENSE Plug-In Hybrid 225 cv e 300 cv 4x4.