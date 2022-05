11/05/2022

La serie speciale Abarth 695 Tributo 131 Rally è dedicata al modello Abarth 131 Rally, un omaggio che celebra il quarantesimo anniversario dalla sua ultima gara. Limitata a 695 unità, la vettura è equipaggiata con il motore 1.4 T-jet da 180 CV in grado di garantire una velocità massima pari a 225 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 6,7 secondi.



Abarth 695 Tributo 131 Rally è anche dotata di ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi e di uno specifico impianto frenante che presenta, all'anteriore, pinze Brembo in alluminio a 4 pistoncini e, al posteriore, dischi autoventilati di 305 mm e 240 mm.



La dotazione è completata dai cerchi neri in lega da 17 pollici con finitura diamantata e dal sistema Record Monza Sovrapposto. Di serie anche lo Spoiler ad Assetto Variabile, regolabile in 12 posizioni da 0 a 60° che migliora la stabilità in curva e una maggior reattività nei tratti misti.



L’Abarth 695 Tributo 131 Rally si caratterizza per identi richiami al modello storico, come la livrea bicolore tristrato Blue Rally abbinata a tetto e montanti in color Nero Scorpione. La stessa tonalità di blu si ritrova sulle calotte degli specchietti e su alcuni dettagli interni. All’interno, la caratterizzazione sportiva viene sottolineata dai sedili in tessuto Sabelt.