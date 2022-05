Citroen C3 Elle 2022

19/05/2022

Citroën C3 Elle è una serie limitata dallo stile elegante e contemporaneo che nasce dalla collaborazione con l’iconico brand.

La vettura si distingue per tocchi di colore Mat Silver Blue, per nuovi elementi in Alcantara ed equipaggiamenti che migliorano comfort e vivibilità. C3 Elle si caratterizza per la sua carrozzeria bicolore di serie, con la scelta fra due colori del tetto, bianco o nero, un riferimento ai colori del logo Elle.



Il nero e il bianco si abbinano perfettamente alla palette disponibile per la carrozzeria: Sand, Polar White, Steel Grey, Platinium Grey o Perla Nera Black. A bordo troviamo il nuovo Pack Color Mat Silver Blue che riveste i sedili Advanced Comfort. Una striscia decorativa, personalizzata con il motivo rivisitato degli chevron, aggiunge riflessi satinati bluastri.



Basata sulla versione Shine, Citroën C3 Elle è equipaggiata con telecamera di retromarcia e quattro alzacristalli elettrici, cerchi in lega 17 pollici Vector Diamantati, vetri posteriori oscurati, finiture cromate intorno al quadro strumenti digitale e volante in pelle. Alimentata dal motore a benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6, la special edition è attesa sul mercato a partire da settembre 2022.