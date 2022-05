26/05/2022

Maserati MC20 Cielo è una sportiva dal carattere unico e speciale, che fa riferimento nel nome al 2020, anno in cui è iniziata la nuova era del brand, mentre la parola Cielo sottolinea il piacere di guida open air, pur conservando le prerogative di una coupé. Equipaggiata con il motore V6 Nettuno, la vettura offre l’innovativo tetto in vetro retrattile.



Il modello è dotato di un vetro elettrocromatico all’avanguardia, che con il tocco di un tasto touch sullo schermo centrale, si trasforma da trasparente a opaco, grazie alla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Il tetto è best in class anche per isolamento termico e per velocità di apertura e chiusura (soli 12 secondi).



leggera e performante, MC20 Cielo pesa appena 65 kg in più rispetto alla coupé, grazie a un lavoro in fase progettuale. Oltre all’ottimo rapporto peso-potenza, il telaio in carbonio garantisce, inoltre, una rigidità torsionale senza compromessi.



Il design appare elegante e sportivo al tempo stesso, dove tutto è funzionale. L’unica concessione ad un effetto sorpresa sono le porte Butterfly, che consentono un’entrata e un’uscita dall’abitacolo molto più comoda. La versione di lancio è caratterizzata da un nuovo colore tri-strato metallizzato Acquamarina.



Il nuovo modello aggiunge numerosi Sistemi di Sicurezza Attivi. Oltre ai sensori di parcheggio, alla camera posteriore e al blind spot monitoring già presenti su MC20 dal MY22, sulla spyder vengono introdotte l’autonomous emergency brake, il traffic sign information e una nuova camera a 360°.