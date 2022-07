Bentley Flying Spur S

30/06/2022

La nuova Bentley Flying Spur Scompleta la gamma del brand e si caratterizza per il suo dinamismo. Per la prima volta il logo S viene utilizzato per un prodotto ibridoLa vettura propone due propulsori. Troviamo la versione V8 alimentata dall'unità V8 4 litri di Bentley in grado di erogare fino a 550 CV e 770 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km avviene in 4,1 secondi, mentre la velocità massima può raggiungere 318 km/h.



Di serie troviamo il sistema Bentley Dynamic Ride. La Flying Spur S è disponibile anche in abbinamento ad una motorizzazione ibrida. Al propulsore benzina V6 da 2,9 litri viene accoppiato un motore elettrico, per una potenza complessiva pari a 536 CV e 750 Nm di coppia. La versione Hybrid può percorrere fino a 41 km in modalità elettrica.



Per quanto riguarda il design, il nero brillante dei dettagli crea un look deciso in abbinamento alla finitura esterna. La griglia è nera lucida con alette verticali e bordo nero lucido, mentre il badge Bentley alato e le scritte sul cofano del bagagliaio sono proposte nella finitura cromata lucida.



La gamma S viene offerta con cerchi da 22 pollici a cinque razze a forma di Y in nero lucido o, in alternativa, nella finitura Pale Brodgar Satin.