Toyota RAV4 2023

06/07/2022

Toyota RAV4, Suv di punta della gamma nipponica, diventa ancora più innovativo e tecnologico. La nuiova generazione adotta l'ultima versione del sistema multimediale del marchio dotato di un nuovo schermo da 10,5 pollici con un display a colori ad alta definizione.

A bordo il nuovo digital cockpit personalizzabile propone una scelta di quattro stili e tre layout con diverse opzioni di personalizzazione per il display TFT da 12,3 pollici.



Toyota RAV4 Hybrid è disponibile in 4 allestimenti. L’entry level Active, la versione Style, l’opzione Adventure e il top di gamma Lounge, caratterizzata dal design sobrio ed elegante.

Per la Toyota RAV4 Plug-in sono disponibili, invece, due versioni: l’allestimento More Dynamic e More Style.



Sull’allestimento Lounge di RAV4 Hybrid e More Dynamic di RAV4 Plugin Hybrid sarà disponibile, inoltre, il nuovo colore esterno Platinum White Pearl. Gli allestimenti Style e More Style, rispettivamente su RAV4 Hybrid e RAV4 Plugin Hybrid, saranno disponibili in finitura bi-tone con verniciatura Platinum White Pearl e tetto a contrasto Midnight Black Metallic.