12/07/2022

Toyota Highlander aggiorna look e dotazioni e introduce nel suo equipaggiamento la vernice metallizzata Cypress Green insieme ai cerchi in lega premium nero lucido da 20 pollici. Il suv adotta, inoltre, il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect, che comprende un display touch screen ad alta definizione da 12,3 pollici e numerose funzionalità aggiuntive, tra cui la navigazione basata su cloud con informazioni in tempo reale sugli eventi stradali e un assistente vocale di bordo. Il cruscotto accoglie un digital cockpit da 12,3 pollici dal funzionamento intuitivo.



Toyota Highlander 2023 conferma il propulsore Full Hybrid-Electric da 248 CV e la sua gamma si articola su 3 allestimenti: Trend, Lounge, Executive.

L’entry level include i cerchi in lega da 18 pollici, il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 8 pollici, smartphone integration, fari a LED, interni in pelle sintetica con sedili anteriori riscaldati e regolazioni elettriche con supporto lombare su lato guida, climatizzatore tri-zona.



La versione Lounge offre il sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3 pollici e sistema di navigazione integrato, il digital cockpit da 12,3 pollici, i cerchi in lega da 20 pollici, il sedile passeggero regolabile elettricamente e il portellone posteriore ad azionamento elettrico.



Infine, la top di gamma Executive, propone i nuovi cerchi in lega da 20 pollici nero lucido, interni in pelle naturale in grigio o nero con sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldati, il Panoramic View Monitor con visuale a 360°, il tetto apribile e l'impianto audio premium JBL. La commercializzazione è programmata a partire da gennaio 2023.