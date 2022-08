17/08/2022

Bentley Flying Spur Mulliner Blackline esalta il carattere e l’eleganza della raffinata icona del lusso. Tra gli elementi dedicati troviamo al posto degli specchietti in argento satinato, tipici del modello Flying Spur Mulliner, una finitura in nero Beluga lucido.



Sono neri ulteriori dettagli della vettura come la griglia del radiatore e le griglie paraurti inferiori. Gli interni rimangono invariati permettendo all’esclusiva clientela una ricca scelta di configurazioni cromatiche e di pellami. La vettura propone i propulsori V8 e W12 insieme al nuovo V6 Hybrid.



Equipaggiato con il W12 biturbo da 6,0 litri Bentley, la Flying Spur Mulliner accelera da 0-60 mph in 3,7 secondi (0-100 km/h in 3,8 secondi) ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 207 mph (333 km/h).

Il biturbo V8 4.0 litri assicura una velocità massima di 198 mph (318 km/h) e 0-60 mph in 4,0 secondi (0-100 km/h in 4,1 secondi). La nuova V6 Hybrid accelera da 0-60 mph in 4,1 secondi (0-100 km/h in 4,3 secondi) con una velocità massima di 177 mph (285 km/h).