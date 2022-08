24/08/2022

Bentley Mulliner Batur è una nuova coupé gran turismo a due porte, realizzata in soli 18 esemplari, che dà l’avvio ad una nuova direzione nell’ambito dello stile del marchio e guiderà la progettazione della futura gamma di veicoli elettrici a batteria (BEV).



Bentley Batur trae il suo nome da uno specchio d'acqua naturale: il lago Batur, un lago profondo 88 metri che si trova a Kintamani, sull'isola di Bali, in Indonesia. L’elegante vettura è il modello più potente prodotta ad oggi, con una versione da oltre 740PS del propulsore W12 biturbo da 6,0 litri, abbinato al telaio Bentley più avanzato, sospensioni pneumatiche Speed-tuned, controllo antirollio attivo elettrico, eLSD, quattro ruote sterzanti e torque vectoring.



Tutti gli esemplari di Batur sono progettati in collaborazione con ciascun cliente, che potrà specificare il colore e la finitura di tutte le superfici.

Batur offre proporzioni muscolose che non trascurano l’innata eleganza tipica della gamma Bentley. Il cofano lungo, elemento caratterizzante di tutti i modelli, è stato rielaborato per ottenere una silhouette longilinea.



Nella parte anteriore è stata rinnovata la tipica griglia Bentley, resa più bassa e più verticale. La calandra è affiancata da una nuova forma e da un nuovo design dei fari, che prevede un unico grande faro ai lati.

Le prime consegne sono previste nel secondo semestre del 2023.