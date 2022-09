01/09/2022

McLaren Solus GT rappresenta una concept car che dagli schermi delle corse virtuali si trasforma in realtà tangibile in grado di offrire emozioni ne adrenalina. Realizzata in serie limitata a 25 esemplari, la sportiva si presenta come auto da pista monoposto con abitacolo chiuso.



Con un peso inferiore a 1.000 kg, la Solus GT grazie al propulsore V10 da 5,2 litri aspirato assicura un'esperienza di guida che si avvicina a quelle espresse dalla Formula 1. In abbinamento al motore troviamo un cambio sequenziale a sette rapporti di derivazione racing.





Spicca, inoltre, una presa d'aria di ispirazione sportiva sopra l'abitacolo, integrata nel design della copertura del roll bar dietro il sedile. Il design delle vetture monoposto ha ispirato anche i fianchi della Solus GT che ospitano i radiatori. L'ala posteriore fissa a due elementi consente una deportanza superiore al peso complessivo della vettura. A bordo, la posizione del sedile è fissa. Qui troviamo una pedaliera regolabile come in un'auto da corsa, il volante si ispira alla Formula 1.



Come tutte le McLaren, la Solus GT si basa su una monoscocca in fibra di carbonio, anche le strutture del telaio anteriore e posteriore sono realizzate in fibra di carbonio. La fibra di carbonio non è l'unico materiale presente sulla Solus GT. Per la struttura di protezione dell'abitacolo e per il roll bar, sono stati utilizzati componenti in titanio stampati in 3D.

Le consegne sono programmate a partire dal 2023.