06/09/2022

Citroen My Ami Tonic rappresenta la nuova versione di Ami che si distingue per la presenza di elementi grafici energizzanti.

Caratterizzato da un’elevata possibilità di personalizzazione e da un’ampia scelta di accessori, il quadriciclo elettrico del double chevron mostra uno nuovo frontale dove spiccano personalizzazioni colorate che richiamano la forma degli occhiali da sole.



Questa versione adotta gli stessi equipaggiamenti delle altre versioni: copriruota, la mascherina nera sotto al parabrezza anteriore e i paraurti protettivi anteriori e posteriori completati dai passaruota e dalle barre al tetto.



L’abitacolo offre accessori funzionali come il supporto per lo Smartphone, tre vani portaoggetti, le reti di contenimento per le portiere, una rete di separazione centrale, un gancio per borsa, tappetini e il connect-box per collegare lo smartphone.



La vettura sfoggia colori distintivi come il khaki e il giallo. Citroën Ami risponde alle nuove aspirazioni di mobilità per gli spostamenti quotidiani perché è elettrico, accessibile e sicuro.

Con l’arrivo della versione My Ami Tonic, le versioni My Ami Khaki e My Ami Vibe non sono più ordinabili. utte le versioni si possono guidare in Italia a partire dai 14 anni con Patentino AM.

di Grazia Dragone

