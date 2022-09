Mercedes-Benz EQS SUV

12/09/2022

Mercedes EQS SUV è il terzo modello ad adottare la piattaforma sviluppata per le vetture elettriche della Casa di Stoccarda. Il SUV dispone di un abitacolo raffinato che offre spazio, comfort e connettività a sette passeggeri.



Grazie ai potenti motori elettrici, alla trazione integrale 4MATIC e all'intelligente programma OFFROAD, EQS SUV è versatile su ogni superficie stradale, anche quelle impegnative.



EQS SUV è disponibile in Italia in quattro versioni, una con estetica Electric Art e tre caratterizzate dallo styling sportivo AMG Line: Electric Art Premium, AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus e AMG Line Business Class.



Il nuovo EQS SUV condivide con la versione Berlina il passo lungo (3.210 mm), ma è più alta di 20 cm.. La seconda fila di sedili dispone della regolazione elettrica di serie in senso longitudinale. A richiesta sono disponibili una terza fila con due sedili singoli aggiuntivi e un ampio equipaggiamento per il comfort.