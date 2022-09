22/09/2022

Toyota Yaris Cross introduce il nuovo allestimento GR Sport, ispirato ai successi di TOYOTA GAZOO Racing. La vettura presenta esclusive caratteristiche esterne e interne e sospensioni che aumentano la maneggevolezza. Esteticamente si fa notare per i cerchi in lega a 10 razze da 18 pollici con finitura lavorata gloss. Spiccano anche un nuovo diffusore posteriore e una griglia anteriore piano black con un’esclusiva trama hot stamp e badging GR.



Inedita la colorazione Dynamic Grey, colore distintivo GR SPORT, disponibile in finitura bi-tone con tetto e montanti neri a contrasto, insieme alle varianti Emotional Red e Pearl White. A bordo troviamo i sedili GR SPORT in Ultrasuede traforato con fianchetti in pelle e cuciture rosse.



Yaris Cross nasce sulla piattaforma GA-B di Toyota le cui doti dinamiche sono esaltate grazie ad un baricentro basso, un corpo vettura rigido e un telaio bilanciato. La Toyota Yaris Cross GR SPORT è alimentata dal motore Toyota Hybrid Dynamic Force a tre cilindri da 1,5 litri. La vettura è disponibile esclusivamente in configurazione 2WD a trazione anteriore. Le consegne sono progammate a partire da novembre 2022.