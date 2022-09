Mercedes-Benz - Auto Mercedes-Benz C 63 S E PERFORMANCE Mercedes-Benz C 63 S E PERFORMANCE berlina 1 2 3



Noleggio Auto » Aggiungi un commento » Segnala ad un Amico Mercedes-Benz C 63 S E PERFORMANCE 23/09/2022

Ibrida ad alte prestazioni con tecnologia mutuata dalla Formula 1, la nuova Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE offre un mood rivoluzionario. Con il suo know-how, trasferisce tecnologie d'avanguardia dal Motorsport alla strada. Un motore elettrico a due velocità posizionato sull'asse posteriore supporta il motore turbo da 2,0 litri.



Questo motore è il quattro cilindri di serie più potente in assoluto. Altra peculiarità, disponibile sia in versione berlina che station-wagon: è la trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG, completamente variabile, a cui si aggiunge l'asse posteriore sterzante di serie, caratteristica esclusiva nel segmento.



Il design si distingue per le proporzioni più muscolose di Mercedes-Benz Classe C. Berlina e station-wagon si basano entrambe su una scocca AMG rivisitata. Il frontale è più lungo di 50 mm, i parafanghi anteriori sono più ampi e torniti. In lunghezza, sia la berlina che la station-wagon misurano 83 mm.



Per la prima volta a bordo di un modello di serie della gamma troviamo una targhetta circolare con stemma AMG nero che sostituisce la stella Mercedes con corona d'alloro sul cofano del motore. Per una maggiore personalizzazione sono disponibili numerose vernici, tra cui la tinta opaca grigio grafite magno AMG. Il design degli esterni può essere valorizzato con i pacchetti carbonio per gli esterni AMG I e II, i pacchetti Night AMG I e II o con il pacchetto aerodinamico AMG.



A bordo spiccano i sedili sportivi AMG con motivo specifico e cuciture originali insieme a numerose opzioni di personalizzazione. Il display head-up comprende stili di visualizzazione specifici di AMG come ad esempio Race e Supersport. Ulteriuore elemento distintivo è il volante Performance AMG di serie con design a doppie razze e pulsanti integrati.

di Grazia Dragone

Leggi Commenti » Aggiungi un commento