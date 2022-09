DS Automobiles 3 2023

27/09/2022

La nuova DS 3, audace nelle linee e nella livrea, brazie alla colorazione Rosso Diva, si presenta solida, affidabile e dinamica. Lo stile punta su una griglia ridisegnata, più ampia dai bordi a forma di diamante in vernice nera o cromati in base al modello. I distintivi DS Wings sono stati modificati per collegare griglia e fari. I nuovi fari fullLED conferiscono un aspetto più deciso.



Come optional viene proposta anche la tecnologia DS MATRIX LED VISION, con comando intelligente e abbaglianti principale automatici. L’attenzione al dettaglio si ritrova sulla finitura dei badge posizionati sulla griglia e sul cofano con l’aggiunta dell’inserto in rilievo Clous de Paris e una varietà di colori a seconda del modello.



Le ruote presentano un design nuovo e sono disponibili nelle misure da 17 e 18 pollici. La vettura è proposta con sette colori, opachi, metallizzati o perlati, inclusi due nuovi colori perlati: Rosso Diva, un colore a tre strati in esclusiva e Grigio Première. Curati gli interni dove troviamo finiture di qualità come ad esempio le pelli abbinate a cuciture point-perle e inserti in rilievo Clous de Paris. La posizione di guida è stata modificata con l’adozione di un nuovo volante, che combina i controlli degli ausili di guida e i pulsanti dell'infotainment, con le levette del cambio per il cambio automatico.



DS 3 offre tre diversi tipi di trasmissione: elettrica, benzina e diesel. La vettura offre due motorizzazioni a benzina: PureTech 100 con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 con cambio automatico a 8 rapporti. È disponibile anche la versione diesel BlueHDi 130 con cambio automatico a 8 rapporti. La DS 3 E-TENSE dispone invece di un motore elettrico e di una nuova batteria. L’allestimento green raggiunge un'autonomia di 402 km nel ciclo combinato e di oltre 500 km nel traffico urbano.