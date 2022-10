Maserati Granturismo 2023

04/10/2022

La nuova Maserati GranTurismo unisce alle performance elevate un comfort adatto alle lunghe percorrenze, sia nella versione con motori termici che con le più innovative soluzioni 100% elettriche. Dal punto di vista estetico, il design è equilibrato e le linee ben riconoscibili.Si sono mantenute le proporzioni classiche della gamma con il cofano lungo e il corpo centrale intersecato dai quattro parafanghi.



La linea del tetto scende in modo dinamico a sottolineare la curva del montante sul quale è presente il logo del Tridente. La raffinata coupè è equipaggiata con il motore V6 Nettuno in due versioni: la versione Modena dotata del 3.0 litri V6 Nettuno Twin Turbo da 490 CV e la versione Trofeo basato sul medesimo motore, arrivando ad una potenza massima di 550 CV.



La GranTurismo Folgore adotta un sistema di propulsione 100% elettrico a batteria. Il sistema di Folgore è basato su una tecnologia ad 800V ed è stato sviluppato con soluzioni derivate dalla Formula E. La batteria ha una capacità di 92,5 KWh e una capacità di scarica di 560 kW e permette di mandare verso le ruote circa 760 CV.



L’abitacolo è modernoe ha sistemi innovativi, tra i quali il sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), il sistema di Infotainment di ultima generazione, il comfort display che raccoglie le principali funzioni in un’interfaccia integrata touch, il digital clock e l’Head-up Display.



Al lancio GranTurismo è disponibile nella Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary, edizione limitata caratterizzata da contenuti esclusivi, dedicata al 75esimo anniversario del modello.