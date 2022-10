10/10/2022

Toyota Corolla Cross introduce il brand Corolla nel segmento dei C-SUV. Sviluppato sulla piattaforma TNGA-C, il veicolo completa la gamma Corolla, affiancandosi alle varianti Hatchback e Touring Sports, e completa anche la linea di SUV del brand. Versatile e adatta ad un uso quotidiano, la vettura offre ampi spazi per i passeggeri, design lineare e carattere.



Corolla Cross si colloca a metà strada fra C-HR e RAV4, assicurando il comfort e la praticità per chi ha uno stile di vita dinamico. Toyota Corolla Cross è il primo modello Toyota dotato del nuovo sistema ibrido di quinta generazione che aggiunge al precedente più coppia, più potenza del motore elettrico, maggiore efficienza e un aumentato piacere di guida. Per la prima volta inoltre viene introdotto anche il nuovo Toyota Safety Sense 3, il sistema di sicurezza attiva più avanzato della gamma. Tre gli allestimenti in catalogo: Trend, Lounge e Lounge Light.



Il primo include: cerchi in lega da 18 pollici, fari full LED, climatizzatore automatico, il nuovo pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3 di ultima generazione, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5 pollici, connettività Apple Carplay e Android auto, digital cockpit da 12,3 pollici, portellone posteriore ad azionamento elettrico e vetri posteriori oscurati.



La versione Lounge comprende in aggiunta: interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, tetto panoramico, impianto hi-fi JBL e sistema di navigazione con mappe integrate. Infine, il Lounge Light offre gli stessi equipaggiamenti della Lounge con l’aggiunta dell’impianto hi-fi JBL e del navigatore con mappe integrate. La commercializzazione è programmata per ottobre 2022.