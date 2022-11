03/11/2022

Bentley Bentayga Odyssean Edition è una serie limitata ispirata alla Flying Spur Odyssean e si avvale del sistema di propulsione #ibrido. Il motore a benzina V6, il motore elettrico insieme alla nuova batteria da 18,0 kWh offrono prestazioni adeguate ad una mobilità green.



La potenza combinata di 456 CV, il motore a benzina TFSI V6 da 3,0 litri e il motore-generatore elettrico da 100 kW portano Bentayga Hybrid da zero a 100 km/h in soli 5,3 secondi, con una velocità massima di 254 km/h.



La sostenibilita né presente anche a bordo dove l'impiallacciatura in Koa a poro aperto della console centrale utilizza il 90% di lacca in meno rispetto a quelle lucide. Si trova, inoltre, la pelle naturale sostenibile, pannelli di tweed realizzati con lana britannica.



Tra gli elementi esterni spiccano dettagli verniciati Pale Brodgar sui cerchi a dieci razze da 22 pollici. L'inizio della produzione è prevista nel primo trimestre del 2023.