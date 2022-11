10/11/2022

La Volvo EX90 è un suv a sette posti completamente elettrico e rappresenta l'inizio di una nuova era. Si tratta di una vettura versatile ed elegante, dalle proporzioni moderne, dotata di tecnologie all'avanguardia. Le dotazioni di sicurezza sono superiori a quelle di tutti i precedenti modelli della Casa.



E’ dotata di uno scudo di sicurezza invisibile abilitato dalla recente tecnologia di rilevamento, all'interno e all'esterno. Sensori di ultima generazione, come telecamere, radar e lidar, sono collegati ai processori centrali ad alte prestazioni dell'auto e le piattaforme NVIDIA DRIVE eseguono il software sviluppato internamente da Volvo. La vettura dispone della tecnologia phone key di serie.



Lo smartphone fungerà da chiave dell'auto, consentendo di sbloccare automaticamente le portiere e di avviare una sequenza di benvenuto personalizzata. Con un'autonomia di guida senza emissioni di gas e fino a 600 km con una sola carica, la vettura si ricarica dal 10 all'80% in meno di 30 minuti.



La versione a trazione integrale con doppio motore è alimentata da una batteria da 111 kWh e da due motori elettrici a magneti permanenti che, insieme, erogano 380 kW (517 CV) e 910 Nm di coppia. Inoltre, la Volvo EX90 è il primo modello dotato di tutti i componenti necessari per la ricarica bidirezionale.