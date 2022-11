Toyota Prius Plug-in Hybrid 2023

16/11/2022

Modello iconico giutno alla quinta generazione, la nuova Toyota Prius propone innovazione ingegneristica e design accattivante. Il restyling introduce il sistema ibrido plug-in Toyota di nuova generazione, un'evoluzione caratterizzata da maggiore potenza grazie ad una nuova batteria ad alta capacità.



Un motogeneratore più potente e un motore da due litri coinvolgono il guidatore con una potenza combinata di 223 CV (164 kW). La nuova carrozzeria è disegnata per ottenere un eccellente livello di efficienza. Il look è quello tipico di una coupé, costruita sulla piattaforma GA-C di seconda generazione della Toyota New Global Architecture (TNGA), caratterizzata da un peso ridotto e rigidità aumentata.



L’abitacolo utilizza il nuovo concept Island Architecture di Prius per un interno pulito e spazioso. Forme e linee non necessarie sono state evitate, lasciando spazio a un design semplice e pulito.La quinta generazione di Prius Plug-in sarà introdotta in Europa a partiree dalla primavera del 2023.