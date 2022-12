07/12/2022

Toyota C-HR Prologue rappresenta la visione di un' auto che sarà commercializzata In Europa. Stilisticamente riconoscibile, la vettura adotta ruote più grandi con sbalzi ridotti, il carattere è sportivo mentre a bordo l’impostazione è pratica e funzionale.



Il linguaggio di design definito Precision Organic permette alle superfici di cambiare forma e confluire tra loro. Evidente il contrasto tra linee fluide e più nette. Il frontale Hammerhead fa parte di un'architettura 3D realizzata con forme interconnesse.



Le aperture delle griglie si riducono, mentre i fari si assottigliano per accentuare l'identità high-tech. Toyota C- HR Prologue presenta il colore sulphur insieme all’argento metallizzato e al nero della fibra di carbonio riciclata.