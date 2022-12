Lancia Ypsilon 2023

12/12/2022

Si rinnova la city car Lancia Ypsilon, che nella generazione 2023 presenta le più aggiornate soluzioni tecnologiche. Dopo quattro restyling e oltre tre milioni di unità vendute dal 1985 ad oggi, la vettura è leader del segmento B.

L’equipaggimento include: caricatore wireless per smartphone, radio 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera posteriore che agevola le manovre di parcheggio.



Novità sul fronte delle tinte, che accolgono la tonalità Verde Rugiada. Nuova veste anche per gli interni dove risaltano il nuovo rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, gli accenni multicolore verde sul cambio, sul volante, sulle cornici delle bocchette. Nuovi i sedili con rivestimento con SEAQUAL YARN, un materiale innovativo e sostenibile ottenuto riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.



La vettura adotta la motorizzazione Mild Hybrid che abbina il motore benzina 1.0, 3 cilindri, 70 CV della famiglia Firefly, ad un motore elettrico BSG da 12 volt e a una batteria al litio. Disponibili anche in modlità GPL Ecochic. Resta in gamma la serie speciale Alberta Ferretti a cui si affianca la versione Silver con caratterizzazioni specifiche.