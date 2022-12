Citroen - Auto Citroen MY Ami Buggy Citroen MY Ami Buggy Special Edition 1 2



Citroen MY Ami Buggy 23/12/2022

Citroen MY Ami Buggy è una limited edition prodotta in soli 1 000 esemplari che saranno disponibili a partire dalla fine del primo trimestre del 2023. Dinamica, vivace, giocosa, la citycar soddisfa molte esigenze, sia nella versione a 2 posti che in quella commerciale My ami Cargo.



My Ami Buggy propone uno stile avventuroso, esprime libertà di movimento ed è ideale per le vacanze grazie ad un abitacolo in cui le portiere sono sostituite da strutture tubolari metalliche. Il tetto è apribile, grazie ad una capote in tessuto che si può arrotolare, rimuovere e riporre dietro ai sedili. La vettura presenta un originale colore Khaki della carrozzeria abbinato a elementi color oro.

di Grazia Dragone

