09/02/2023

Decinato nell’opzione GR Sport, il nuovo Toyota RAV4 porta in dote dettagli estetici e un livello di equipaggiamento che esprimono sportività e attenzione ad ogni particolare.

Nel frontale spicca la griglia prominente caratterizzata dalla finitura G-Mesh tipica dei modelli GR. Lo stesso motivo viene applicato alle cornici dei fendinebbia, ora più larghe, che presentano anche modanature a forma di boomerang, in aggiunta, il paraurti inferiore ha una finitura in grigio scuro metallizzato.



In coda, il look del lunotto posteriore è messo in risalto da una modanatura nera lucida tra il vetro e la targa della vettura, aumentando la larghezza percepita. Gli esclusivi cerchi in lega GR SPORT da 19 pollici preesentano un design a cinque doppie razze si distingue per una finitura nera lucida.



Le principali tinte disponibili includono la livrea bianca, rossa e nera del team motorsport Toyota Gazoo Racing e le opzioni Dark Grey Metallic, Silver Metallic, Deep Blue Metallic. Anche gli interni offrono dettagli esclusivi dal carattere sportivo. Il veicolo adotta la tecnologia full hybrid di quarta generazione che offre una potenza completa del sistema pari a 222 CV / 163 kW. Toyota RAV4 GR SPORT è equipaggiato con un sistema di trazione integrale intelligente ed elettrico – AWD-i.