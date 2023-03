Toyota Corolla 2023

24/02/2023

La nuova Toyota Corolla, aggiornata sia dal punto estetetico che tecnologico, promette un’esperienza di guida appagante.

La tecnologia Full Hybrid-Electric di quinta generazione, un'interfaccia utente digitale ottimizzata insieme al pacchetto di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate, rendono la vettura ideale per il mercato europeo.



La gamma dei motori offre unità Full Hybrid-Electric da 1,8 e 2,0 litri. La Power Control Unit (PCU) e il transaxle sono stati riprogettati e la batteria agli ioni di litio è più potente anche se più piccola e leggera.



La vettura è proposta in due allestimenti, Active e GR SPORT, 2 varianti di carrozzeria, Hatchback e Touring Sports.

La versione Active, disponibile su entrambe le motorizzazioni, adotta di serie il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5 pollici e navigazione cloud e smartphone integration, il digital cockpit da 12,3 pollici e il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3.0.



L'allestimento GR SPORT, che rappresenta l'anima sportiva del brand, offre oltre ai contenuti presenti sulla Active, in più i cerchi da 18 pollici dal design specifico e fari Bi-LED. Le consegne della nuova Toyota Corolla sono programmate a partire da marzo 2023.