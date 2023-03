15/03/2023

Mini Cooper S Clubman Untold Edition combina un look portivo con caratteristiche uniche e distintive. Il design si affida ad elementi particolari come la doppia porta posteriore e l’esclusiva tinta Sage Green.



L’unità in dotazione è quella in uso sulla Mini Cooper S Clubman, cioè un motore a benzina a quattro cilindri che scatta da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi ed eroga fino a 178 CV di potenza. L’attitudine dinamica è esaltata dalle Sport Stripes che scorrono sul cofano e che ritornano negli interni sui sedili sportivi con finitura MINI Yours Leather Lounge Sage Green.



Anche questi sottolineano il carattere sportivo della speciale configurazione. Il colore dei cerchi in lega da 18 pollici (Refined Brass) sottolinea il lato elegante.