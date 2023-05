02/05/2023

McLaren 750S rappresenta la sportiva della gamma più leggera e potente, equipaggiata con propulsore V8 e trazione posteriore, disponibile in versione coupé e convertible. Con tutte le opzioni in fibra di carbonio disponibili per ridurre il peso, la coupé ha un peso a secco di 1.277 kg ed offre un rapporto peso/potenza di 587 CV per tonnellata.



Nella versione spider, la vettura propone un tetto rigido retrattile (RHT), un sistema di protezione antiribaltamento e una struttura superiore posteriore su misura per la monoscocca realizzata in fibra di carbonio. Il propulsore V8 biturbo da 4,0 litri con una potenza di 750 CV e una coppia di 800 Nm offre prestazioni adrenaliniche.



Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,8 secondi, mentre il passaggio da 0 a 200 km/h si esprime in 7,2 secondi (7,3 per la Spider). Le sospensioni idrauliche Proactive Chassis Control di McLaren sono più performanti nella nuova versione PCC III. Il sistema di nuova generazione offre livelli più elevati di prestazioni delle sospensioni. Gli interni fondono tecnologia innovativa con materiali pregiati e sono più incentrati sul guidatore.



Al centro dell'esperienza di guida vi sono i nuovi display, sia per le informazioni che per gli strumenti, con il quadro strumenti montato sul piantone dello sterzo. La 750S Spider è dotata di archi vetrati che migliorano la visibilità al posteriore.



Per portare ulteriore luce nell'abitacolo, il tetto rigido retrattile (RHT) è disponibile con vetro elettrocromico, che esalta la sensazione di un ambiente all'aria aperta, anche con il tetto chiuso. Gli interni sono rivestiti in pelle o in una combinazione di Alcantara e pelle Nappa. Il partner audio di McLaren, Bowers & Wilkins, ha sviluppato un nuovo sistema per la 750S, con un amplificatore più potente e gli altoparlanti a cono.