11/05/2023

Bentley Speed Edition 12 è una versione a tiratura limitata che adotta il potente W12 di Bentley. Basato sulle specifiche Speed Bentayga, Flying Spur, Continental GT e Continental GT Convertible, la Edition 12 presenta numerosi dettagli unici di design.



Tra questi, il badge Edition 12, la targhetta numerata del propulsore, il ricamo Edition 12, le cuciture a contrasto dei sedili graduate per colore, l’impiallacciatura in Grand Black del cruscotto lato passeggero con la sequenza di accensione del motore incisa accanto a un badge Edition 12 intarsiato.



Verranno prodotti solo 120 esemplari di ciascuno dei quattro modelli. Ulteriori caratteristiche includono la specifica Blackline, i cerchi in lega Speed da 22 pollici verniciati in nero e il tappo autolivellante per le ruote. Intrigante la nuova tonalitàOpalite. I clienti riceveranno un esclusivo regalo rappresentato da un modello in scala del 15% del blocco motore W12.