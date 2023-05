DS Automobiles - Auto DS Automobiles 9 MY 2023 DS Automobiles 9 MY 2023 berlina 1 2 3 4



18/05/2023

DS 9 MY 2023 si arricchisce del sistema DS IRIS, che la rende più tecnologica e connessa. La gamma accoglie un nuovo allestimento, Opera, che si affianca ai già presenti Performance Line+ e Rivoli+.



Questa versione include dotazioni e tecnologie come il sistema di sospensione attiva DS Active Scan Suspension controllato da una telecamera, che permette di adattarsi alle imperfezioni stradali. Disponibile, infine, la collezione Esprit de Voyage che salta la raffinatezza degli interni grazie all’uso della pelle chiara.



DS 9 MY 23 è un veicolo ibrido plug-in offerto con potenze da 250 a 360 CV, in quest’ultimo caso troviamo anche la trazione integrale. La versione 250 è equipaggiata con motore PureTech a 4 cilindri da 200 CV, affiancato da un motore elettrico da 110 CV; mentre la DS 9 MY 23 E-TENSE 4x4 360 adotta un motore termico a 4 cilindri da 200 CV e due motori elettrici, uno da 110 CV e l'altro da 113 CV.

di Grazia Dragone

