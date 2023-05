22/05/2023

Volkswagen Polo GTI Edition 25 celebra il suo 25esimo anniversario con una versione limitata. La sportiva compatta, realizzata in 2.500 unità, adotta il potente motore TSI da due litri da 207 CV.



Il nuovo modello speciale presenta il tipico look GTI, con pinze freno rosse, un design a nido d'ape sulla griglia del radiatore e tubi di scarico cromati. A ciò si aggiungono i cerchi in lega da 18 pollici in nero lucido, un tetto nero e specchi esterni neri, che contribuiscono a creare un appeal sportivo.



L'abitacolo offre sedili sportivi premium in pelle nera-rossa traforata rifinita con loghi GTI cuciti e finiture nere lucide con scritte GTI rosse.

Oltre ai colori GTI Pure White, Kings Red Metallic, Reef Blue Metallic, Smoke Grey Metallic e Deep Black Pearl Effect, la Polo GTI Edition 25 è disponibile anche in Ascot Grey.