Nissan Qashqai e-Power 90 anniversario

23/06/2023

Nissan Qashqai e-Power aggiunge una nuova ed esclusiva versione in edizione limitata, denominata 90° anniversario. Disponibile in soli 900 esemplari per il mercato italiano, la vettura è caratterizzata da elementi di colore nero che conferiscono un aspetto premium.



Realizzata a partire dalla versione N-Connecta la versione speciale vede la presenza di: battitacco con scritta Qashqai illuminata; tetto panoramico con barre longitudinali; cerchi neri da 18 pollici a cinque razze.



È inoltre disponibile un pacchetto opzionale che comprende: Head Up Display da 10,8 pollici; ProPILOT Assist con Navi-link; caricatore wireless per smartphone. Le combinazioni di colori per gli esterni sono tre, tutte con tetto a contrasto: Pearl White con tetto nero; Ceramic Grey con tetto nero e Black Metallic con tetto grigio.



La vettura adotta la propulsione e-POWER costituito da un motore elettrico da 190 CV e un motore termico da 1,5 litri e 158 CV, dotato della tecnologia del rapporto di compressione variabile. IL lancio commerciale è programmato a partire da settembre 2023.