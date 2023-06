Toyota C-HR 2024

27/06/2023

Progettata per la clientela europea, la nuova generazione di Toyota C-HR porta ad un livello superiore le sue qualità. Il design segue la linea stilistica proposta dalla concept car Toyota C-HR Prologue. Le linee sono tese e slanciate, l’imposrazione dinamica è sottolineata dagli sbalzi ridotti e dai cerchi di grandi dimensioni, fino a 20 pollici.



E’ disponibile una nuova finitura per le verniciature bi-tone. A bordo è dotata di un nuovo digital cockpit da 12,3 pollici. Toyota C-HR sarà equipaggiabile con una digital key: per aprire ed avviare la vettura l'utente avrà bisogno del proprio smartphone.

Tra le dotazioni si fa notare il sistema di ambient lighting che offre fino a 64 tonalitàche contribuisce anche a migliorare la sicurezza: gli avvisi acustici e visivi del sistema Safe Exit Assist sono amplificati dall'illuminazione interna che virerà sul rosso.



L'auto è disponibile con il pacchetto multimediale Toyota Smart Connect, che include un touchscreen da 8 o 12,3 pollici, assistente vocale di bordo e connessione smartphone wireless tramite Apple CarPlay o Android Auto. La nuova Toyota C-HR offre quattro propulsori elettrificati.



La gamma comprende versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri e un modello Plug-in Hybrid-Electric (PHEV) da 2,0 litri. La Hybrid 2,0 litri sarà inoltre disponibile con il sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i).

La vettura propone anche due allestimenti speciali Premiere Edition: GR SPORT Premiere Edition e Lounge Premiere Edition.