Maserati GranTurismo One Off Luce 29/06/2023

La Maserati GranTurismo One Off Luce è una sportiva che sorprende per il design e l’innovazione, ma soprattutto per la livrea caratterizzata da parti incise al laser e texture cromata a specchio, un colore quasi assente che rende impercettibile i contorni della vettura.



Gli interni sono realizzati in monomateriale ECONYL, un filo di nylon rigenerato che combinato alla lavorazione laser esprime dinamismo. Gli interni della Maserati GT Folgore One of Luce sono drappeggiati in Econyl, fibra di Nylon ricavata da materiali di scarto rigenerati.



La GranTurismo Luce, spinta dal propulsore full electric Folgore ed è dotata di un pacco di batterie da 800 volt che alimenta 3 potenti motori magnetici permanenti da 300 kW, uno posizionato nell’anteriore e due nella parte posteriore.



di Grazia Dragone

