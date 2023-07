Mercedes-Benz AMG SL 55 Tribute Edition

24/07/2023

Edizione dedicata al mercato italiano, la Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition viene prodotta in soli 55 esemplari e rappresenta un omaggio alla prima vetura SL prodotta nel 1952.



La roadster è proposta in due differenti livree, Argento High-Tech Magno e Blu Costa Azzurra, abbinate ad interni in pelle nappa Blue Yacht e Rosso Classic.



La Tribute Edition, introduce nella gamma italiana di SL la motorizzazione V8 4.0 da 476 CV, che si affianca alle unità 63 AMG da 585 CV e 43 AMG da 381 CV.