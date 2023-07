Toyota bZ4X 2023

25/07/2023

Toyota bZ4X rappresenta il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del brand. Sviluppato su una piattaforma dedicata, la eTNGA, l’inedito bZ4X inaugura il sub-brand bZ Beyond Zero composto da modelli a zero emissioni. La vettura è del tutto nuova, la prima di una serie di diversi modelli bZ costruiti su una nuova piattaforma Toyota dedicata ai BEV.



Al momento del lancio, Toyota bZ4X è disponibile nell’allestimento First Edition con trazione integrale intelligente AWD-i, cerchi in lega da 20 pollici, fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3 pollici e sistema audio Premium JBL, sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica, Remote Parking, nonché il pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione.