Mercedes-Benz G500 Final Edition

27/07/2023

Mercedes G500 Final Edition festeggia i 30 anni del modello G500 con una versione speciale disponibile in tre varianti, ognuna limitata a 500 unità.



Il veicolo offroad si distingue per i cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici con un design a 5 doppie razze, verniciati in tinta con la carrozzeria con finitura lucida in combinazione con la verniciatura MANUFAKTUR olive magno.



Per le altre due varianti, sono neri e hanno una finitura lucida. Inoltre, quando la vettura è ferma, dagli specchietti laterali viene proiettato sullasfalto il logo G e la scritta STRONGER THAN TIME.



Tra le particolarità presenti a bordo si nota la scritta FINAL EDITION illuminata sulle soglie delle porte. La scritta si trova anche sull'inserto della maniglia per i passeggeri.



Sul retro della chiave del veicolo è applicata una moneta d'argento. La Superior Line con l'impianto audio surround Burmester, il pacchetto sedili Active Multicontour Plus e i sedili in pelle Nappa MANUFAKTUR bicolore rientrano nell’equipaggiamento.