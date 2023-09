01/09/2023

Alfa Romeo 33 Stradale ritorna sul mercato in una veste moderna pur ispirandosi al modello storico del 1967. Prodotta in 33 esemplari personalizzati, la coupè a due posti nasce nella Bottega Alfa Romeo.



Il design ricalca lo stile scultoreo del modello di riferimento pur presentando elementi inediti. La parte frontale presenta un volume possente e muscoloso. La linea laterale appare dinamica e slanciata, con porte ad apertura elitra e due ampie prese d'aria laterali.La zona posteriore esprime la forza della vettura grazie alla coda tronca, ad una grafica a V e ai fanali posteriori tondi.



A bordo, l’atmosfera è improntata alla sportività e studiata per una guida coinvolgente. Sotto il cofano troviamo un motore biturbo V6 da oltre 620 CV o in configurazione BEV da oltre 750 hp di potenza fornita esclusivamente da un motore elettrico, che si ricarica con presa esterna e con un sistema di frenata rigenerativa. Le prestazioni sono elevate in entrambe le versioni.