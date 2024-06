Villa d´Este 2024: trionfa l´Alfa Romeo 8C 2300

Giunge al termine anche questa edizione dell’affascinante Concorso d'Eleganza Villa d'Este, evento celebrativo del passato glorioso dell’automotive, tra sogno e mondanità.

La cornice incanta con la magia dei suoi scenari ai quali le auto storiche aggiungono un tocco di esclusività e vivacità cromatica, dando risalto a un patrimonio automobilistico che va custodito e preservato per illuminare la memoria del futuro.



La regina che ha incantato gli illustri partecipanti, dal 24 al 26 maggio, e che ha ricevuto gli allori dalla giuria è l’Alfa Romeo 8C 2300, con carrozzeria spider di Figoni degli anni 30.

Il suo fiero proprietario ha ricevuto l’ambito Trofeo BMW Group - Best of Show dalle mani di Helmut Käs, Responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, e da Wilhelm Schmid, CEO di A. Lange und Söhne.

Il vincitore ha anche ricevuto un modello unico dell'orologio 1815 Chronograph in oro bianco, creato per il vincitore del Best of Show da A. Lange und Söhne.



La Coppa d'Oro Villa d'Este, selezionata dal Referendum Pubblico, va invece alla McLaren F1 del 1995. Un'auto da corsa di grande successo presentata da Tony Vassilopoulos. Non è mancato il glamour in quest’ultima edizione ormai alle spalle, ben rappresentato dalla 20a BMW Art Car disegnata da Julie Mehretu.



Inoltre, BMW ha presentato due anteprime mondiali: la BMW Concept Skytop e la BMW R 20 concept, un omaggio alla Big Boxer Roadster di BMW Motorrad. Rolls-Royce ha celebrato il 120° anniversario del marchio attraverso l’inedita Rolls-Royce Cullinan Serie II, un'evoluzione del SUV di lusso.



“Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 ci permette di evidenziare il fascino della mobilità in tutte le sue sfaccettature e di connettere l'iconica storia automobilistica passata con il presente e il futuro. Vediamo questo non solo come la creazione di un evento esclusivo, ma soprattutto come la realizzazione di un evento nei due Public Days per tutti gli appassionati di auto storiche”, sono le parole di Helmut Käs, Responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este.



L’appuntamento sulle rive del Lago di Como è rinnovato al prossimo maggio 2025.