Concorso Villa d´Este 2023: la passione Classic non tramonta mai

Countdown partito per la nuova edizione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, iconica kermesse in programma dal 19 al 21 maggio 2023.

L'evento comprende otto classi di veicoli: Class A, A century of the 24 hours of Le Mans: heroes of the most famous race in the world; Class B, The fast and the formal: pre-war high speed luxury; Class C, Grande vitesse: pre-war weekend racers; Class D, Incredible India: the dazzling motoring indulgences of the mighty maharajas; Class E, Porsche at 75: delving into the stuttgart legend’s iconic and eccentric back catalogue; Class F, Granturismo: experimenting with the post-war european GT; Class G, That made in Italy look: styles which conquered new worlds; Class H, Here comes the sun: ’topless’ done differently!



Verranno inoltre consegnati premi in una categoria speciale per le concept car. La sfilata si svolgerà come sempre nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà premiato dalla Giuria e il veicolo riceverà il Trofeo BMW Group la domenica sera.



Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie.

La Coppa d'Oro sarà assegnata tramite voto pubblico, mentre il Trofeo del Presidente sarà consegnato da Helmut Käs, responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este.



Bmw M GmbH porterà sul Lago di Como la nuova edizione della BMW 3.0 CSL, affiancata dalla sua antenata, la BMW 3.0 CSL del 1973. I visitatori potranno anche ammirare la Rolls-Royce Spectre, che inaugura il passaggio del brand all'era elettrica.