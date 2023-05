Concorso Villa dŽEste 2023: gli allori al modello Duesenberg SJ

Si conclude l’evento Concorso d'Eleganza Villa d'Este, edizione che si è svolta dal 19 al 21 maggio, in tre giorni dedicati alla bellezza, alla storia e alla tradizione dell’auto.

L'edizione di quest'anno è stata caratterizzata da diversi momenti celebrativi e da un’atmosfera ricca di allure e di esclusività.



A conclusione della magnifica kermesse, una giuria internazionale di esperti ha scelto la Duesenberg SJ Speedster quale vincitrice assoluta. La vettura, con carrozzeria concepita da Gurney Nutting del 1935, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Trofeo BMW Group – Best of Show.



Il felice proprietario, William Lyon, ha ricevuto il premio da Helmut Käs, Head of BMW Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, e Wilhelm Schmid, CEO di A. Lange und Söhne.



Oltre all’importante trofeo, al vincitore è destinato anche un modello unico del cronografo 1815 in oro bianco, creato da A. Lange und Söhne per il vincitore del Best of Show.



Gary Cooper, Clark Gable, Greta Garbo, James Cagney e altri iconici nomi del mondo dell cinema e dello spettacolo hanno guidato una Duesenberg negli anni 30, come anche Jay Gatsby, nel remake della nota pellicola Il grande Gatsby.

La vettura, nata dall’azienda fondata da Fred und August Düsenberg, annovera nel suo passato anche successi nello sport, che la resero molto popolare.