Concorso d´Eleganza Villa d´Este: appuntamento a maggio 2024

E’ in pieno fermento organizzativo la prossima edizione dell’evento Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che anno dopo anno rinnova l’incontro con l’illustre passato del mondo dell’auto.



Dal 24 al 26 maggio 2024, BMW Group Classic e il Grand Hotel Villa d'Este ospiteranno la kermesse in cui le auto più iconiche di ogni epoca si sfideranno nelle classi di appartenenza, mettendo in campo tutto il proprio inalterato allure.



La gara vedrà contendersi importanti riconoscimenti, tra cui il più ambito è senz’altro il Trofeo BMW Group, assegnato dalla Giuria al vincitore assoluto.

Queste le classi in concorso:

- The Best Car In The World For 120 Years: Rolls-Royce Celebrates An Historic Birthday

- The Need for Speed: Supercar Stars of the Video Generation

- The Best of Italian Grace and Pace: Maserati at 110

- Time Capsules: Cars That The Outside World Forgot



È possibile iscriversi alle classi già confermate sul sito web dell'evento, ma anche al di fuori delle categorie finora stabilite. Altre classi saranno annunciate in seguito.



Il Concorso d'Eleganza Villa d'Este Public Days si svolgerà nei giardini della vicina Villa Erba, un appuntamento che trova sempre grande riscontro. Domenica 26 maggio, il Public Day - Il Festival offrirà l'opportunità di assistere alla sfilata delle auto iscritte.



Il format dell'evento Amici & Automobili - Wheels & Weisswürscht farà parte del calendario anche nel 2024. Sabato 25 maggio, i club e le comunità automobilistiche saranno invitati a presentare i loro modelli ai visitatori.



“Integrando i diversi appuntamenti nel Concorso d'Eleganza Villa d'Este, BMW Group Classic continua a sviluppare e strutturare tutto l'evento nel suo complesso”, spiega Helmut Käs, responsabile di BMW Group Classic, che aggiunge: “L'obiettivo che ci prefiggiamo rimane lo stesso: rendere il Concorso d'Eleganza Villa d'Este un festival automobilistico superiore ad ogni altro evento - e per il piacere di tutti”.