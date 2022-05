Villa d´Este 2022: Maserati A6GCS MM vince il premio ASI

Unicità, storia ed eleganza sono gli elementi che contraddistinguono il Concorso d´Eleganza di Villa d’Este, evento annuale atteso dagli appassionati delle auto d’epoca, che si svolge sulle rive del Lago di Como.



Oltre alla Bugatti 57 S del 1937, protagonista assoluta, vincitrice del Trofeo BMW Group e il titolo di Best of Show, alla futuristica Aston Martin Bulldog del 1979, che ha ricevuto la Coppa d’Oro con il voto del pubblico, senza dimenticare la Bugatti Bolide del 2020, che ha ottenuto il Design Award riservato a concept cars e prototipi moderni, va sottolineata l’importanza di un ulteriore premio assegnato da ASI e riservato alla miglior auto conservata del dopoguerra.



Il Presidente ASI Alberto Scuro, insieme agli esponenti della Commissione Case Costruttrici e Design Maria Paola Stola e Mike Robinson, hanno assegnato alla Maserati A6GCS MM del 1954. Iscritta nella Classe E intitolata Vincere domenica, vendere lunedì e riservata alle auto sportive adatte sia alle competizioni, sia all’uso stradale, questa vettura debuttò nelle corse al Grand Prix di Dakar del 1955 e partecipò a due Mille Miglia, nel 1955 e nel 1956.

Successivamente, nel 1958, venne aggiornata con l’intervento dello specialista Fantuzzi di Modena, che la rese più aerodinamica con forme simili al modello 200 S.



“ L’Italia è davvero la culla del motorismo storico – ha dichiarato il Presidente ASI Alberto Scuro - e questo Concorso ne è l’emblema. Ogni anno diventa il centro del mondo per gli appassionati, per i collezionisti e per i cultori della storia a quattro ruote.”