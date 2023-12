Alfa Romeo Milano: in arrivo il nuovo suv della gamma

Il brand della ricca ed eterogenea costellazione Stellantis, Alfa Romeo, anticipa le informazioni sul modello Milano, primo Sport Urban Vehicle della gamma, che sarà presentato in via ufficiale ad aprile 2024.



Disponibile anche in versione full electric, il veicolo adotta un nome che rappresenta un tributo alla città dove ebbe inizio la storia del marchio: il 24 giugno del 1910.

La versione Milano permette di accedere ad uno dei segmenti più importanti nel mercato del Vecchio Continente, il segmento B, ricco di proposte e competitors.



Per Jean Philippe Imparato, Ceo di Alfa Romeo: “Con l’arrivo di Milano nel 2024, Alfa Romeo completa una Line-Up in grado di incontrare i desideri di tutti i nostri appassionati e non solo. Milano vuol essere simbolicamente un Bentornato a tutti i nostri Alfisti che, proprietari di Giulietta e Mito, erano in attesa di confermare il loro amore per Alfa Romeo; ed un Benvenuto a tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza sportiva unica in questo segmento e della bellezza distintiva del design italiano. Milano è la prima pietra miliare nel processo di transizione del marchio all’elettrico e, così come Tonale, ha l’importante compito di rinforzare ulteriormente la presenza di Alfa Romeo a livello globale”.



Dal 1910 il logo Alfa Romeo racchiude due simboli che identificano la città lombarda: la croce, simbolo storico del capoluogo, ed il biscione, stemma della casata viscontea.

Per oltre 60 anni poi il nome Milano fu presente nella parte inferiore del logo e fino al 1918 era accompagnato dall’acronimo A. L. F. A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili).



Alfa Romeo sceglie Milano come punto di partenza per dare inizio ad un nuovo capitolo della sua vita produttiva.