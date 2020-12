Alfa Romeo: vento di novità

Alfa Romeo rinnova i modelli Giulia e Stelvio, ma senza tradire l’innata vocazione alla sportività, accompagnata da una particolare attenzione al design e al comfort.

L’allestimento inedito Veloce Ti risponde a queste esigenze affidandosi a nuovi e più efficienti propulsori in linea con le normative E6d-Final.



Il restyling di Stelvio si caratterizza per la presenza di dettagli come gli inediti cerchi in lega da 21 pollici, disponibili con doppia finitura brunita ed argentata e un design specifico per la versione Quadrifoglio.

La sigla “Ti”, Turismo Internazionale, identifica quei modelli che si distinguono per un maggiore appeal estetico, mentre la dicitura “Veloce” è riservata alle versioni più dinamiche.



L’allestimento Veloce Ti unisce la sportività allo stile, per un risultato più intrigante. Le soluzioni estetiche sono ben riconoscibili: paraurti posteriore con skid-plate specifico, body kit in tinta carrozzeria e palette del cambio automatico in alluminio. Giulia Veloce Ti propone paraurti specifici, minigonne e spoiler in carbonio.



Su Stelvio Veloce Ti debuttano i nuovi cerchi in lega da 21 pollici a cinque fori con finitura brunita che saranno poi disponibili anche su altri allestimenti. Gli interni richiamano le versioni Quadrifoglio con i sedili sportivi in pelle e Alcantara e le finiture in fibra di carbonio.

Giulia e Stelvio Veloce Ti si affidano al propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, abbinati al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4.



Inoltre, è disponibile su Giulia e Stelvio un set completo di funzionalità ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che consente alle vetture di offrire il più alto livello di guida autonoma.



Si tratta del livello 2, che si raggiunge quando il guidatore può lasciare alla vettura il controllo di acceleratore, freno e sterzo in determinate condizioni, tuttavia il guidatore deve mantenere sempre le mani sul volante.



Il pack di dotazioni tecnologiche risulta molto ricco e include: Lane Keeping Assist; Active Blind Spot Assist; Active Cruise Control; Traffic Sign Recognition e Intelligent Speed Control; Traffic Jam Assist e Highway Assist. Infine, durante il 2021 sarà disponibile l’intera gamma di servizi Alfa Connect Services, lo strumento che offre connettività di bordo avanzata e una serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort.