Renault Grand Kangoo 2024

14/09/2023

Più evoluta, la nuova Renault Grand Kangoo risulta pratica, funzionale ed è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza ed equipaggiamenti per migliorare il comfort.



Troviamo: tre sedili nella seconda fila e due nella terza per ospitare fino a sette adulti; miglior raggio alle ginocchia per i passeggeri della terza fila (164 mm); oltre 58 litri di vani portaoggetti accessibili; bagagliaio da 500 litri, nella versione a 7 sedili, espandibile fino a 3.750 litri rimuovendo i sedili posteriori e ripiegando il sedile del passeggero anteriore; ben 14 dispositivi di assistenza alla guida, compresa la guida autonoma di livello 2 (active driver assist).



Disponibile, di serie, con portellone posteriore vetrato, è possibile richiedere porte posteriori vetrate a battenti asimmetrici 2/3-1/3.



Il veicolo è proposto anche nella versione E-Tech Electric equipaggiato con una nuova batteria agli ioni di litio da 45 kWh, dotata di 8 moduli indipendenti, in grado di fornire al motore fino a 265 km di autonomia. Il veicolo è alimentato da un motore da 90 kW con 245 Nm di coppia e dispone di tre modalità di frenata rigenerativa.



Nuovo Grand Kangoo sarà disponibile anche con motore a combustione interna con 2 motori conformi con le norme a livello di emissioni (Euro 6E): unità benzina BVM6 o EDC7 da 130 CV e propulsore diesel BVM6 da 95 CV. Le consegne partiranno ad inizio 2024.