Dacia Sandero Stepway 2024

18/09/2023

La nuova Dacia Sandero Stepway condivide i codici del design con il segmento dei crossover, grazie un’altezza libera dal suolo rialzata pari a 174 mm, barre da tetto contrassegnate dal logo Stepway, grandi modanature per passaruota e parte inferiore delle porte caratterizzata da uno stripping specifico.



L’abitacolo promette comfort e modernità. Con il Media Control, lo smartphone viene posizionato davanti al conducente grazie a un supporto dedicato e diventa un sistema multimediale mediante l’app Dacia Media Control. Una interessante novità riguarda il catalogo, che accoglie il nuovo allestimento Extreme, top di gamma. Questa configurazione offre soluzioni pratiche per la vita di tutti i giorni.



Colori inediti, finiture color rame, motivi decorativi topografici arricchiscono il design di interni ed esterni mentre il nuovo tessuto MicroCloud, pratico e lavabile, e l’Extended Grip aggiungono sicurezza anche sui percorsi più difficili.



Con l’offerta UP&GO, la dotazione Extreme si arricchisce ulteriormente. Le versioni Extreme UP offrono un equipaggiamento completo e funzionale, inclusi Media Nav 8 pollici, freno a mano elettrico, sensori di parcheggio anteriori e il blind spot warning. La vettura è presente sul mercato dal secondo trimestre 2023.