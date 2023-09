20/09/2023

Dopo la nuova Fiat 600e, il brand elabora una versione ibrida disponibile a partire dal 2024. La nuova Fiat 600 Hybrid si affida ad una tecnologia ibrida MHEV P2 ed è declinata in due allestimenti.



Il motore MHEV, che equipaggia la vettura, offre un’esperienza di guida fluida e consente di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane e extraurbane e perfino in autostrada.

Il sistema è composto da un motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti. Presenti anche un motore elettrico da 21 kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione.



In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2, rispetto ad un motore termico con cambio automatico. L’alimentazione ibrida presenta diversi vantaggi come l’avvio in modalità 100% elettrica (e-launch), ad esempio, migliora anche l’efficienza e il piacere di guida.



L'alimentazione elettrica può essere utilizzata anche per la funzione e-creeping, che consente di effettuare una serie di brevi movimenti in avanti senza pressione sull'acceleratore. L'auto può essere parcheggiata anche in modalità 100% elettrica, (e-parking).



Inoltre, l’alimentazione ibrida è progettata per recuperare energia durante la decelerazione. La Fiat 600 Hybrid offre dimensioni generose con una lunghezza di 4,17 metri, è dotata di 5 porte e può ospitare fino a 5 persone. Tra le dotazioni non manca la tecnologia, rappresentata da due pacchetti di servizi connessi: Connect One e Connect PLUS.