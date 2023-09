21/09/2023

Mercedes-AMG A 35 4MATIC Spectral Edition celebra i 25 anni della Classe A . La serie speciale è stata realizzata su base AMG Line Advanced Plus e si distingue per la livrea in Blu Spettrale e il Pacchetto Night AMG con cerchi AMG a cinque doppie razze e pinze freni rosse.



Gli interni sono in pelle nera, illuminati dall’ampio tetto Panorama di serie. L’equipaggiamento di serie offre il Distronic e il Pacchetto Integrazione per Smartphone. La Spectral Edition è offerta esclusivamente per la motorizzazione 35 4MATIC in versione hatchback